Crearán observatorio tras derrame en el Golfo de México

Tras varias semanas del derrame de hidrocarburos que afectó, principalmente playas de Veracruz con litoral en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en la creación de un Observatorio del Golfo, con la participación de universidades e institutos de investigación del país, con el objetivo de analizar de manera permanente las condiciones ambientales y prevenir futuros incidentes.

Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que este martes sostendrá una reunión con un grupo interdisciplinario integrado por dependencias federales, científicos y especialistas dedicados al estudio del Golfo de México, quienes presentarán una revisión integral sobre las causas del derrame y las acciones implementadas para la limpieza del mar.

Explicó que en el encuentro participarán investigadores de distintos institutos nacionales para evaluar tanto el origen del incidente como los protocolos de atención ambiental aplicados.

"La intención es que puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano", señaló.

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La Presidenta indicó que desde el primer momento se desplegó un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, autoridades ambientales y Petróleos Mexicanos para mantener limpias las playas afectadas.

Añadió que, independientemente de las causas específicas, el objetivo es establecer un monitoreo permanente mediante el nuevo observatorio, similar al esquema que el gobierno federal impulsa para el Pacífico mexicano.

-----Alta afluencia turística pese a polémica

Sheinbaum destacó que, pese a la controversia generada por versiones sobre el impacto del derrame, los destinos turísticos del Golfo registraron una importante llegada de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Según datos preliminares, la Mandataria dijo que la ocupación hotelera alcanzó cerca del 80% en los principales destinos turísticos del país, incluyendo Veracruz, Mazatlán, Acapulco y el Caribe mexicano.

"Si el mar hubiera estado en otras condiciones, no hubiéramos tenido la cantidad de turistas que hubo", afirmó.

La mandataria adelantó que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentará el próximo lunes un informe completo sobre la ocupación hotelera durante Semana Santa y Pascua.