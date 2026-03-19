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Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

El encuentro privado entre Sheinbaum y Steinmeier contó con la participación de altos funcionarios mexicanos.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 02:31 p.m.
A
Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

CANCÚN, QR., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
recibió este jueves en Cancún al presidente de Alemania,

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Frank-Walter Steinmeier.
En el Museo Maya de Cancún se realizó la recepción oficial para Frank-Walter Steinmeier, donde acudieron funcionarios de ambos países, además que se entonaron los himnos de ambas naciones.
Después de tomarse la fotografía oficial, Sheinbaum Pardo y Frank-Walter Steinmeier sostuvieron un encuentro privado.
A la presidenta de México la acompañaron integrantes de su gabinete como el canciller Juan Ramón de la Fuente; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el secretario de Hacienda, Édgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; Marcelo Ebrard, secretario de Economía; y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.
También al evento acudió el embajador de México en China, Jesús Seade.
En su conferencia mañanera del martes 17 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que abordarían temas como la relación bilateral.
"Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen: relación de amistad, cultural y comercial. Ahora se actualiza el tratado comercial con Europa, ya viene en abril y estuvieron aquí varios empresarios de los países nórdicos justamente por esta actualización.
"Interesados en invertir en México y también de cómo veíamos la actualización del tratado y lo mismo era con el presidente de Alemania, temas culturales, educativos, de comercio y de inversión", mencionó.

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