Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania

CANCÚN, QR., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

este jueves en Cancún al presidente de Alemania,

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En else realizó lapara, donde acudieron funcionarios de ambos países, además que se entonaron los himnos de ambas naciones.Después de tomarse lasostuvieron unA la presidenta de México la acompañaroncomo el canciller; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el secretario de Hacienda, Édgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar;, secretario de Economía; y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué.También al evento acudió elenEn sudel martesenindicó que abordarían temas como la"Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen: relación de amistad, cultural y comercial. Ahora se actualiza elcon Europa, ya viene en abril y estuvieron aquí varios empresarios de losjustamente por esta actualización."Interesados eny también de cómo veíamos lay lo mismo era con el presidente de Alemania,, educativos, de comercio y de inversión", mencionó.