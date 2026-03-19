A un año, así fue el "golpe histórico" de "huachicol" fiscal

CIUDAD DE

, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El 19 de marzo de 2025, hace exactamente un año, el

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asentó uno de los mayores golpes al "huachicol" fiscal enEse día fue asegurado un buque "Challenge Procyon" en el, en Tamaulipas, donde autoridades aseguraronde diésel, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, tres camionetas tipo pick-up y equipos de cómputo.Elno se dio a conocer inmediatamente, sino que salió a la luz pública hasta el lunes 31 de marzo de ese mismo año, en dondeatribuyó la incautación a lasde las instituciones delEn unse detalló que el buque arribó al, presuntamente conparaDe acuerdo con datos de la(IMO, por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas que asigna número a los buques para su identificación, el buque es unque navegaba bajo laEl sitiodetalló que el buque zarpó del 16 de marzo desde el, en Texas, y estaba endesde el 19 de marzo del año anterior.-----deriva en lade empresas yElde 2025,reportó lade directivos de empresas y servidores públicos, medio año después delen elEsa misma tarde, la(FGR) confirmó ladel, sobrino político del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, JoséDurán, por su presunta responsabilidad en el delito deSegún el, Farías Laguna cayó desde el 2 de septiembre enpor sus posiblescon elen Tamaulipas.Un día después, el, el secretario de Seguridad dio a conocer lade las primeras 14 personas vinculadas alEn su mensaje a medios, el funcionario habló de lade "tres empresarios" y "cinco marinos en activo", así como exfuncionarios de aduanas.Losfueron:Manuel Roberto "N"Climaco "N"Humberto Enrique "N"Sergio "N"Carlos de Jesús "N"Fernando Ernesto "N"Francisco Javier "N"Endira Xóchitl "N"Perla Elizabeth "N"Natalia "N"Ismael "N"Anuar "N"Héctor Manuel "N"José "N".Sin embargo,reiteró que "elde unos cuantos" de ninguna manera representa el "actuar de esta honorable institución", en respaldo a, exsecretario de Marina.