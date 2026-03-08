Sheinbaum reconoce a mujeres de Fuerzas Armadas en 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del

, la presidenta

afirmó que las, particularmente quienes integran las, son "", al reconocer su labor en lay construcción del país.Durante unrealizado en el, la mandataria destacó que lashan estado presentes en cada etapa de lanacional, contribuyendo a la independencia, la soberanía y la justicia del país."Lashemos sido y somos, tejedoras de una", afirmó ante integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional.Lasubrayó que eles una fecha para recordar la lucha histórica de laspor lay sus derechos."Elno nació como una celebración, nació de latrabajadoras que hace más de un siglo se levantaron para exigirplenos", expresó.Acompañada por el secretario de laNacional,, y el titular de la Marina,, la presidenta señaló que este mes estará dedicado a reconocer a lasen distintos ámbitos de la vida pública y social.Explicó que elinicia con las, a quienes describió como parte de una tradición decon la"Decidimos iniciar estea lascon lasque tejen la patria desde una de sus responsabilidades más altas: su", señaló.Sheinbaum destacó que lasno sólo cumplen con su, sino que también enfrentanal equilibrar el servicio a lacon su vida familiar."Detrás de cadahay una, hay una hija, una madre, una hermana, una compañera que ha tenido que despedirse de supara cumplir con una misión o proteger a otras familias mexicanas", dijo.La mandataria sostuvo que laen lasrepresenta unpara las nuevas generaciones, particularmente para lasque hoy ven adesempeñarse en roles que antes eran exclusivos de hombres."Durante mucho tiempo a lasse les dijo lo que no podían ser. Hoy les estamos diciendo todo lo que pueden ser: científicas, ingenieras, maestras, presidentas y también pueden servir en lasde México", señaló.Además, afirmó que laen lasfortalece al país y demuestra que laimplica sumar"Lano significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un", indicó.En su mensaje, la presidenta también reiteró supara avanzar hacia instituciones más incluyentes y"Es unpara erradicar cualquier forma de discriminación,, para que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces supara ocupar un lugar que merece", manifestó.Finalmente, Sheinbaum afirmó que reconocer el papel de lasen lay en el presente del país es fundamental para consolidar un"Cuando reconocemos el valor de lasen nuestra, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo, un", concluyó.