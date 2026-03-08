logo pulso
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

VERÓNICA ¡FELICES 30!

ESTUPENDA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
Verónica Pérez Suárez cumplió 30 años de vida y compartió esta ocasión especial con sus grupos de amigas.

Una serie de elementos de buen gusto preparó a detalle para la estupenda celebración.

Así, cuando llegó al festejo, fue recibida por las invitadas con una ovación, abrazos y muestras de afecto.

Su rostro, pleno de felicidad por compartir un año más de vida ¡radiante!, con bienestar y con dicha.

La atmósfera multicolor, con enormes sonrisas.

Eso sí, ¡cómo te quieren!

Papa León XIV designa a Gabriele Caccia embajador en EE.UU.
SLP

AP

El nombramiento ocurre en un contexto de tensiones por migración y conflictos internacionales.

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE
SLP

Maru Bustos

COMPARTE CON AMIGOS SU PASIÓN POR ESTOS DEPORTES

¡BONITO RECUERDO!
SLP

Maru Bustos

EMOCIONADOS EN SU FOTO DE GENERACIÓN

SOBRIOS ESPONSALES
SLP

Maru Bustos

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS