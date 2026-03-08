VERÓNICA ¡FELICES 30!
ESTUPENDA FIESTA DE CUMPLEAÑOS
Galeria
Verónica Pérez Suárez cumplió 30 años de vida y compartió esta ocasión especial con sus grupos de amigas.
Una serie de elementos de buen gusto preparó a detalle para la estupenda celebración.
Así, cuando llegó al festejo, fue recibida por las invitadas con una ovación, abrazos y muestras de afecto.
Su rostro, pleno de felicidad por compartir un año más de vida ¡radiante!, con bienestar y con dicha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La atmósfera multicolor, con enormes sonrisas.
Eso sí, ¡cómo te quieren!
no te pierdas estas noticias
Papa León XIV designa a Gabriele Caccia embajador en EE.UU.
AP
El nombramiento ocurre en un contexto de tensiones por migración y conflictos internacionales.
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE
Maru Bustos
COMPARTE CON AMIGOS SU PASIÓN POR ESTOS DEPORTES