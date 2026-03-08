8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer?
La movilización del 8 de marzo en CDMX congrega a colectivos feministas en puntos estratégicos desde temprano.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional de la Mujer , varias ciudades de México preparan
marchas, concentraciones y actividades para recordar que la demanda de una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades sigue vigente.
Para quienes planean asistir a la movilización este 8 de marzo, es importante conocer a qué hora inicia la marcha, cuáles son los puntos de encuentro y las rutas previstas, ya que cada contingente suele organizarse en horarios distintos.
¿A qué hora inicia la marcha del 8 de marzo?
La marcha por el Día de la Mujer este 8 de marzo comenzará desde las 12:00 hrs con la llegada de los primeros contingentes; sin embargo, el inicio formal de la movilización será entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando la mayoría de los colectivos y participantes ya se han concentrado.
En la Ciudad de México, uno de los puntos principales de reunión será el Ángel de la Independencia, donde distintos grupos feministas se congregarán desde temprano para organizar contingentes, colocar pancartas y coordinar el avance de la movilización.
Puntos de encuentro para la marcha del 8 de marzo
Para la movilización del 8M, diferentes colectivas y organizaciones convocan a reunirse en lugares específicos antes de iniciar el recorrido. Entre los puntos de encuentro más comunes se encuentran:
Ángel de la Independencia
Monumento a la Revolución
Glorieta de las Mujeres que Luchan
Desde estos sitios, los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma y otras avenidas principales hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizan pronunciamientos, actividades culturales y actos simbólicos.
-----Calles y avenidas cerradas este 8 de marzo en CDMX
De acuerdo con los primeros reportes, las siguientes vialidades estarán cerradas a partir de las 11:30 horas este 8 de marzo conforme avance la movilización:
Paseo de la Reforma
Avenida Juárez
Avenida 5 de Mayo
Avenida de la República
Intersección de Avenida de los Insurgentes con Paseo de la Reforma
-----Recomendaciones para quienes asistirán a la marcha
Debido a la gran cantidad de personas que suelen participar en la marcha del 8M, se recomienda tomar algunas precauciones:
Llegar con anticipación al punto de encuentro.
Asistir en grupo o informar a familiares sobre la ubicación.
Llevar agua, protector solar y batería suficiente en el celular.
Identificar rutas de transporte público cercanas.
