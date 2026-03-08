8M: ¿A qué hora inicia la marcha por el Día de la Mujer?

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En el marco del, varias ciudades de México preparan

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, concentraciones y actividades para recordar que la demanda de unay con igualdad de oportunidades sigue vigente.Para quienes planean asistir a la movilización este, es importante conocer a quéla, cuáles son losy las, ya que cada contingente suele organizarse en horarios distintos.¿A quéladelLapor el Día de la Mujer estecomenzará desde lascon la llegada de los primeros contingentes; sin embargo, el inicio formal de la movilización será entre las, cuando la mayoría de los colectivos y participantes ya se han concentrado.En la, uno de los puntos principales de reunión será el, donde distintosse congregarán desde temprano para organizar contingentes, colocar pancartas y coordinar el avance de la movilización.para ladelPara la movilización del 8M, diferentesconvocan a reunirse en lugares específicos antes de iniciar el recorrido. Entre losmás comunes se encuentran:Desde estos sitios, los contingentes avanzarán pory otras avenidas principales hasta llegar alde la, donde se realizan pronunciamientos,y actos simbólicos.-----Calles y avenidas cerradas esteenDe acuerdo con los primeros reportes, las siguientes vialidades estarán cerradas a partir de las 11:30 horas esteconforme avance la movilización:Avenida de la RepúblicaIntersección de Avenida de los Insurgentes con-----para quienes asistirán a laDebido a lade personas que suelen participar en ladel 8M, se recomienda tomar algunas precauciones:al punto de encuentro.o informar a familiares sobre la ubicación., protector solar y batería suficiente en el celular.Identificar rutas de transporte público cercanas.