Sheinbaum reitera que la soberanía de México no es negociable

CIUDAD DE

, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- En medio de las tensiones generadas por Estados Unidos hacia

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por la violencia y acusaciones a políticos mexicanos, la presidentadijo que somos un país "libre,", y su soberanía "no se negocia".Durante la ceremonia por elde la, realizada en el, la Mandataria retomó el legado de Venustianopara subrayar que, frente a cualquier intento de injerencia, laseguirá guiándose por los principios delo dijo claro entonces (con la Dotrina), y lo decimos hoy: es un", afirmó la, acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina.En un discurso, Sheinbaum recordó queestableció un principio que conserva plena vigencia: "tiene derecho a decidir sobre el"., más que unaLa Presidenta destacó que el exmandatario defendió que todas las naciones, "grandes o pequeñas", son iguales en dignidad y soberanía, y que ningunadebe intervenir en los asuntos internos de otros pueblos ni pretender privilegios por encima de las leyes nacionales.Señaló que la llamadafue más que una: constituyó laque padeció invasiones, ocupaciones y presiones extranjeras, y sentó las bases de lo que posteriormente sería la"Hoy más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de, porque nuestra historia nos enseñó que la, que la independencia se defiende todos los días y que la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición", enfatizó.Sheinbaum también reivindicó acomo uno de los principales arquitectos delcontemporáneo, al recordar que, tras el, encabezó el Ejército Constitucionalista y convocó al Congreso que dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.debe reconocer en Venustianoa uno de los grandes constructores del", sostuvo.La Presidenta señaló que, pese a los claroscuros de su trayectoria,dejó como legado la defensa de lay de la. Asimismo, resaltó el valor de los cadetes delque escoltaron al exmandatario durante su retirada en mayo de 1920, episodio que dio origen a la"Esasigue viva en el corazón de", expresó.Durante la ceremonia, Sheinbaum entregó reconocimientos a integrantes de las, entre ellos al personal que participó en elen la, en El Rosario, Sinaloa. Al acto asistieron también integrantes del gabinete legal y ampliado, legisladores y representantes del Poder Judicial.