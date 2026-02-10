Sheinbaum reporta baja en homicidios dolosos

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 42 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de 86.9 a 50.9 víctimas por día, de acuerdo con cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la reducción equivale a 36 homicidios diarios menos en comparación con septiembre de 2024 y destacó que enero de 2026 registra el nivel más bajo desde 2016.



"Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas que dejaron de perder la vida diariamente", señaló.

La presidenta atribuyó el comportamiento a la Estrategia Nacional de Seguridad y al trabajo coordinado entre dependencias civiles y fuerzas federales, aunque sin detallar evaluaciones externas sobre el impacto de dichas acciones.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, indicó que en los últimos 16 meses se mantiene una tendencia sostenida a la baja en homicidios, aunque siete estados concentran aún más de la mitad de los casos: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero.

En contraste, destacó que 26 entidades redujeron su promedio diario de homicidios entre enero de 2025 y enero de 2026, entre ellas San Luis Potosí, con una baja reportada de 83.9 por ciento, así como Zacatecas, Quintana Roo y Tabasco.

En cuanto a otros delitos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y enero de 2026 se detuvo a más de 43 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 22 mil armas de fuego y 327 toneladas de droga, además del desmantelamiento de más de dos mil laboratorios clandestinos.

Omar García Harfuch

Sobre extorsión, las autoridades federales señalaron una disminución de 38 por ciento en el promedio diario de víctimas, tras la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, aunque reconocieron que el delito permanece activo en varias regiones del país.

Finalmente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte del eje de Atención a las Causas, se han realizado millones de acciones sociales y comunitarias, enfocadas en prevención, recuperación de espacios públicos y programas dirigidos a jóvenes.

Las cifras presentadas corresponden a datos oficiales y no incluyen aún evaluaciones independientes sobre su sostenibilidad ni el comportamiento regional de la violencia en el mediano plazo.