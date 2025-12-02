Sheinbaum resalta la fortaleza de la 4T en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, por más dinero que le metan, no hay campaña que pueda apagar la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa matutina, y al admitir que "todavía falta", la mandataria federal aseguró que el pueblo de México está muy consciente y sabe que bajo su gobierno hay bienestar.

"No hay campaña, por más dinero que le metan, que apague la Cuarta Transformación.

"No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante, no hay, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente y sabe que hay bienestar. ¿Qué nos falta todavía? Nos falta todavía, por eso hay que seguir con la transformación".

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que en México haya represión o se limite la libertad de expresión, como, señaló, acusan opositores.

"Cuando alguien dice `No hay libertad de expresión en México´, bueno, ¿quién les va a creer? ¿Quién? `Que hay represión´, ayer estaba leyendo uno que decía `Claudia se equivocó al reprimir´, ¿cuándo hemos reprimido? ¿Cuándo hemos reprimido a alguien? Nunca, si toda la vida luchamos contra eso. Se cae por sí mismo", afirmó

----Sheinbaum: Hay mucho entusiasmo por la celebración de los 7 años de "la transformación en el Zócalo"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "hay mucho entusiasmo" por la celebración que encabezará el próximo sábado 6 de diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, por los siete años de "la transformación".

"Hay mucho entusiasmo por la movilización del sábado, mucho, mucho entusiasmo. Jóvenes de todas las edades, va a estar muy bien el sábado de 7 años de celebración", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional.

Tras la marcha de la Generación Z, la mandataria federal anunció una movilización para este sábado, como parte de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, y la continuidad con ella.

En los últimos días, la Presidenta ha hecho llamados en sus giras y desde Palacio Nacional para que las personas acudan a esta concentración en el Centro Histórico de la Ciudad de México.