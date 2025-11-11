Sheinbaum respalda adelantar revocación de mandato, pero pide no aprobarla "al vapor"

CIUDAD DE MÉXICO- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la propuesta para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 "es buena", aunque advirtió que no debe aprobarse sin un análisis profundo en el Congreso de la Unión.

"Es una buena propuesta, porque se haría al mismo tiempo que la otra elección y no se tendrían que destinar recursos al siguiente año. Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, no aprobar al vapor", expresó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que la iniciativa, impulsada por legisladores, busca alinear la consulta con otros procesos electorales para optimizar recursos públicos.

Sheinbaum recordó que la revocación de mandato ya está contemplada en la Constitución, una figura promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador bajo el principio de rendición de cuentas a mitad del sexenio.

"No se trata de que alguien esté pidiendo una revocación de mandato. Eso ya está en la Constitución. Lo que se discute es cuándo se llevaría a cabo: si en 2027 o en 2028, como ocurrió en el caso del presidente López Obrador", aclaró.

La presidenta subrayó que el tema debe discutirse con seriedad y podría analizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.

También informó que en su reciente reunión con legisladores revisaron otros temas pendientes, como la Ley contra la Extorsión, además de propuestas sobre protección animal y otras iniciativas de diputadas y diputados.