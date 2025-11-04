Sheinbaum se lanza contra Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la ayuda que en su momento pidió contra la delincuencia el entonces gobernador de Michoacán y ahora jefe de la Oficina de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, a Felipe Calderón.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra el expresidente de México y aseguró que ahora las cosas son distintas.

"No solamente Carlos Manzo solicitaba la intervención de las fuerzas federales, también lo hizo en su momento el ahora jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, de esta necesidad de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán", se le dijo.

"Sí, nada más que entonces gobernaba un espurio, Calderón. Y ahora no, es distinto y la propuesta es distinta, muy distinto", expresó al mencionar que el próximo martes se presentarán los resultados en seguridad.

Otra vez acusó mucho de dinero vinculado a crear tendencias en las redes sociales contra su gobierno. Señaló también a la oposición de las críticas a su administración.