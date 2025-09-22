logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum se pronuncia sobre el caso Hernán Bermúdez y las declaraciones de "Pepín"

Claudia Sheinbaum destaca la detención de Hernán Bermúdez y su proceso judicial en curso

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 12:36 p.m.
A
Sheinbaum se pronuncia sobre el caso Hernán Bermúdez y las declaraciones de Pepín

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras las declaraciones de José Ramiro López Obrador "Pepín", hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió escuchar a los que son acusados y esperar la investigación en el caso de Hernán Bermúdez Requena, exjefe de la policía en Tabasco y líder criminal de "La Barredora", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que ese proceso corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Lo he dicho aquí varias veces. Eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros, a partir de las investigaciones. Es una definición de la Fiscalía, a partir de la investigación que se haga".

Del mismo modo, Sheinbaum reiteró que el senador Adán Augusto, exgobernador de Tabasco, ha fijado posición en querer declarar si es necesario.

Y ya el propio senador Adán Augusto dijo: ´si me llaman voy a declarar, no tengo ningún problema´", señaló la mandataria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum subrayó que lo más relevante es que Bermúdez Requena ya se encuentra bajo proceso judicial.

"Entonces, es una decisión de la Fiscalía. Y lo importante es que está detenido. Eso casi nadie lo menciona, los comentócratas, los noticieros de todos los medios están detenidos. Esta persona y todas las personas que presuntamente, porque tiene que haber un juicio, pues están involucradas con episodios de violencia en Tabasco", recalcó.

La presidenta insistió en que su gobierno no interviene en las investigaciones judiciales y que corresponde a la FGR determinar si se cita o no al senador Adán Augusto López.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum se pronuncia sobre el caso Hernán Bermúdez y las declaraciones de Pepín
Sheinbaum se pronuncia sobre el caso Hernán Bermúdez y las declaraciones de Pepín

Sheinbaum se pronuncia sobre el caso Hernán Bermúdez y las declaraciones de "Pepín"

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum destaca la detención de Hernán Bermúdez y su proceso judicial en curso

Descubren 16 centros de almacenamiento de sustancias químicas en Sinaloa
Descubren 16 centros de almacenamiento de sustancias químicas en Sinaloa

Descubren 16 centros de almacenamiento de sustancias químicas en Sinaloa

SLP

El Universal

Hallazgo de centros de almacenamiento de sustancias químicas y armas en Sinaloa.

Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?
Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe depósito este lunes?

SLP

El Universal

Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López
Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López

Presentan solicitud de Juicio Político contra Augusto López

SLP

El Universal

Esto, luego de la detención del presunto líder y durante su administración como gobernador de Tabasco