Siete desaparecidos tras ataques y quema de bares en Villaflores

Siete personas fueron desaparecidas durante los ataques armados y la quema de bares y vehículos en Villaflores, dos de ellas presuntamente propietarias de los negocios, informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Además, tres mujeres resultaron lesionadas por quemaduras, reciben atención médica y se reportan estables.

"Se han recibido denuncias por la desaparición de siete personas, dos de ellas presuntamente propietarias de los bares afectados. Además, se reportan tres mujeres con lesiones por quemaduras, quienes ya reciben atención médica y se encuentran estables", señaló la Fiscalía.

De acuerdo con la autoridad, las siete personas raptadas fueron identificadas como Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años, propietario de La Kabala; José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, de Anubis´s Discoclub; José Ángel Martínez Marina, de 45; Eduardo Vázquez Ramírez, de 21; Mauricio Camilo Girón, de 26; Juan Ovani Camilo Girón, de 30; y José Rubiel Constantino Rodríguez, de 33 años.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, precisó que, derivado de las investigaciones preliminares, el móvil principal de los hechos violentos, ocurridos la madrugada de este miércoles, fue la disputa por el narcomenudeo en la zona entre dos células delictivas.

Los hechos

Hombres armados irrumpieron alrededor de las 03:00 horas en los bares La Kabala Sport Bar, Karaoke y Anubis´s Discoclub, donde incendiaron los establecimientos y se llevaron a siete hombres, entre ellos los propietarios de los negocios.

La Fiscalía informó que en el bar La Kabala "se observó la fachada quemada y tres vehículos incendiados frente al establecimiento".

También se reportó un incendio en el bar Anubis, el cual fue controlado posteriormente.

Villaflores, ubicado en la región Frailesca, es una de las zonas donde cárteles del narcotráfico se disputan el control territorial, con enfrentamientos, personas ejecutadas, levantones, bloqueos carreteros, quema de vehículos y extorsiones.

Tras los hechos, más de 200 elementos de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Marina, Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fueron desplegados en el municipio.