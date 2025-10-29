Simón Levy en libertad con medidas cautelares en Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras la detención en Portugal de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, el Gabinete de Seguridad informó que el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad y le impuso varias medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad.

A través de redes sociales, el Gabinete dijo que estas medidas serán mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve la entrega a las autoridades mexicanas del exfuncionario.

Agregó que en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer martes el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre su detención, derivado de una Notificación Roja de Interpol.

Simón Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí