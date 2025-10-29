logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Simón Levy en libertad con medidas cautelares en Portugal

Tras ser detenido en Portugal, Simón Levy recibe medidas cautelares mientras se resuelve su situación legal.

Por El Universal

Octubre 29, 2025 05:39 p.m.
A
Simón Levy en libertad con medidas cautelares en Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras la detención en Portugal de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística, el Gabinete de Seguridad informó que el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad y le impuso varias medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad.

A través de redes sociales, el Gabinete dijo que estas medidas serán mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve la entrega a las autoridades mexicanas del exfuncionario.

Agregó que en el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer martes el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre su detención, derivado de una Notificación Roja de Interpol.

Simón Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Simón Levy en libertad con medidas cautelares en Portugal
Simón Levy en libertad con medidas cautelares en Portugal

Simón Levy en libertad con medidas cautelares en Portugal

SLP

El Universal

Tras ser detenido en Portugal, Simón Levy recibe medidas cautelares mientras se resuelve su situación legal.

Diputados brillan por su ausencia en San Lázaro; siguen en desacato
Diputados brillan por su ausencia en San Lázaro; siguen en desacato

Diputados brillan por su ausencia en San Lázaro; siguen en desacato

SLP

El Universal

Sesión ordinaria inicia con solo 297 de 500 legisladores presentes

Cancelación de rutas aéreas entra en vigor en tres meses: SICT
Cancelación de rutas aéreas entra en vigor en tres meses: SICT

Cancelación de rutas aéreas entra en vigor en tres meses: SICT

SLP

El Universal

¿De qué se le acusa a Simón Levy?
¿De qué se le acusa a Simón Levy?

¿De qué se le acusa a Simón Levy?

SLP

El Universal

Esto es lo que sabemos del caso del exsubsecretario de Planeación Turística de la CDMX