Sinaloa: Semar asegura 600 kilos de metanfetamina en laboratorio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

(Semar) en coordinación con la

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(FGR) localizaron y neutralizaron undedicado a la producción de metanfetamina, en inmediaciones del poblado Las Juntas, municipio de Mocorito, Sinaloa, presuntamente de "La Chapiza".Los hechos ocurrieron durante, donde ubicaron y aseguraron unLos efectivos destruyeron 600 kilos de producto terminado de metanfetamina y diversos, entre ellos: 200 litros de, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa caustica.El laboratorio contaba con extensas, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, entre ellos: cuatro tinas de plástico color café con capacidad de 500 litros, tres tinas de plástico con capacidad de mil litros, una bomba sumergible.También nueve, 10con capacidad de 30 kilos y 17, que fueron inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.Con este aseguramiento se estima unaa lade aproximadamente 157 millones de pesos, así como la posible distribución dede droga que no llegarán a las calles, evitando con ello un impacto directo en la salud y seguridad de la población.La Semar resaltó que este aseguramiento representa una las estructuras logísticas de la, evitando con estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.También refrendó sude trabajar en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de la población.