Sismo de 4.1 grados sacude Puerto Peñasco, Sonora

Autoridades confirman sismo en Puerto Peñasco sin consecuencias graves

Por El Universal

Enero 02, 2026 12:48 p.m.
Sismo de 4.1 grados sacude Puerto Peñasco, Sonora

PUERTO PEÑASCO, Son., enero 2 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este viernes, a las 05:48 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 con epicentro localizado a 92 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el reporte oficial y el Sismológico Nacional, el movimiento telúrico no provocó afectaciones a la población ni a la infraestructura, y hasta el momento no se han recibido llamadas relevantes al número de emergencias 911 relacionadas con este evento.

Las autoridades aclararon que este sismo no guarda relación con los hechos ocurridos recientemente en el estado de Guerrero.

Asimismo, detallaron que se trata de un fenómeno de baja a moderada magnitud, consistente con la actividad sísmica natural del noroeste del país, por lo que no se prevén impactos significativos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que mantiene un monitoreo permanente de la situación, en coordinación con autoridades municipales y regionales, como parte de los protocolos de prevención y atención ante eventos sísmicos.

La dependencia estatal exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a conservar la calma ante este tipo de fenómenos naturales.

SLP

El Universal

Autoridades confirman sismo en Puerto Peñasco sin consecuencias graves

