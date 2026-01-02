Sismo de 4.1 grados sacude Puerto Peñasco, Sonora
Autoridades confirman sismo en Puerto Peñasco sin consecuencias graves
PUERTO PEÑASCO, Son., enero 2 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este viernes, a las 05:48 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 con epicentro localizado a 92 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
De acuerdo con el reporte oficial y el Sismológico Nacional, el movimiento telúrico no provocó afectaciones a la población ni a la infraestructura, y hasta el momento no se han recibido llamadas relevantes al número de emergencias 911 relacionadas con este evento.
Las autoridades aclararon que este sismo no guarda relación con los hechos ocurridos recientemente en el estado de Guerrero.
Asimismo, detallaron que se trata de un fenómeno de baja a moderada magnitud, consistente con la actividad sísmica natural del noroeste del país, por lo que no se prevén impactos significativos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que mantiene un monitoreo permanente de la situación, en coordinación con autoridades municipales y regionales, como parte de los protocolos de prevención y atención ante eventos sísmicos.
La dependencia estatal exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a conservar la calma ante este tipo de fenómenos naturales.
no te pierdas estas noticias
Sismo de 4.1 grados sacude Puerto Peñasco, Sonora
El Universal
Autoridades confirman sismo en Puerto Peñasco sin consecuencias graves
Claudia Sheinbaum inicia giras estatales para fortalecer seguridad
El Universal
Claudia Sheinbaum anuncia giras estatales para recorrer las 32 entidades federativas y fortalecer la seguridad en el país.
Aeroméxico lidera como la aerolínea más puntual del mundo en 2025
El Universal
El informe de Cirium muestra quiénes son las aerolíneas más puntuales a nivel global en 2025.