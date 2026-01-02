Sismo en Guerrero deja una mujer muerta y daños en viviendas

La gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado Pineda, confirmó el fallecimiento de una mujer tras el sismo de 6.5 grados registrado en la comunidad de Las Minas, en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero.

Salgado Pineda afirmó que la mujer tenía 50 años de edad y murió por el colapso de su vivienda a causa del movimiento telúrico. En redes sociales, la víctima fue identificada con el nombre de Felicitas Villalba de León.

El sismo de esta mañana tuvo como epicentro el municipio de San Marcos, donde de manera preliminar se reportan alrededor de 500 viviendas con daños, que van desde la caída de tejas hasta afectaciones estructurales.

La mandataria informó que hasta el momento se reportan cuatro personas lesionadas, una de ellas en la clínica del ISSSTE de Chilpancingo, la cual sufrió daños severos tras el sismo.

El sismo de 6.5 grados, de manera preliminar, dejó derrumbes en carreteras, caídas de bardas, desprendimientos de techos en viviendas y hospitales, así como fugas de gas LP.

De acuerdo con distintos reportes de la Secretaría de Protección Civil estatal, el sismo se sintió de manera intensa en Acapulco, Chilpancingo, San Marcos, Tixtla y Coyuca de Benítez, mientras que en el resto del estado se percibió de forma moderada.

El movimiento telúrico provocó que en el hospital general del IMSS Vicente Guerrero, en Acapulco, y en la clínica del ISSSTE, en Chilpancingo, se desalojara a algunos pacientes como medida preventiva.