Sólo 4 de cada 10 obtendrán un lugar
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Ciudad de México.- De los 58 mil 400 aspirantes convocados por la UNAM al examen de control presencial, apenas cuatro de cada 10 podrán conservar uno de los 21 mil 962 lugares de ingreso a licenciatura disponibles para el ciclo escolar 2026-2027.
Esta evaluación concentrará a los aspirantes que fueron admitidos y a quienes obtuvieron puntajes iguales o superiores a los mínimos de ingreso observados en años anteriores para la misma carrera, plantel y modalidad.
Los resultados definirán la asignación definitiva de los espacios disponibles.
La demanda de ingreso a licenciatura en la Máxima Casa de Estudios se ha mantenido en niveles superiores a los 150 mil aspirantes. En 2026 se registraron 191 mil 306 jóvenes y 158 mil 712 presentaron el examen; de ellos, 21 mil 962 obtuvieron un lugar por concurso de selección.
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Para Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y coordinador del Programa de Educación y Anticorrupción de México Evalúa, la aplicación de los exámenes presenciales de control debe garantizar que las distintas versiones que se utilizarán en las diferentes sedes sean diferentes entre sí para evitar filtraciones y llevar a buen término el proceso de selección de la máxima casa de estudios de quienes obtengan los mayores puntajes.
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