Sólo la mitad aplicó examen en Oaxaca

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Oaxaca, Oax.- Desde las 4:30 horas de la mañana, jóvenes acompañados de sus padres o amigos empezaron a concentrarse afuera del Hotel Misión San Felipe, sede en la ciudad de Oaxaca de la aplicación del examen de control de ingreso a la UNAM.

Unos venían de Chiapas y Tabasco; otros, del interior de Oaxaca, todos con la prisa de estar a tiempo para la evaluación.

Entre los aspirantes hay quienes llegaron a refrendar la puntuación que obtuvieron en el primer examen y con la que lograron obtener su pase a la Universidad; otros vienen por una segunda oportunidad, al haberse quedado en el límite en la evaluación realizada en línea.

Alrededor de las 10:00 horas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, arribó al Hotel Misión San Felipe, ubicado en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, para supervisar personalmente la aplicación de la evaluación.

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Señaló que el objetivo es garantizar la equidad entre todos los aspirantes, luego de confirmar que hay evidencias de que algunos hicieron trampa en la primera prueba realizada en línea.

Para este día se esperaba la asistencia de mil 920 aspirantes de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, pero solamente 952 llegaron, por lo que se esperaban entre 350 y 400 aspirantes por cada uno de los tres turnos para presentar la evaluación; sin embargo, al primero sólo llegaron 239.