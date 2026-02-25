Someterá PVEM a consulta interna reforma electoral de Sheinbaum

Tras la presentación de la iniciativa presidencial de reforma electoral, el coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, anunció que abrirá una consulta entre las y los integrantes de su bancada y de su partido para tratar de lograr una postura y votar de forma unificada.

En entrevista, se pronunció a favor de las medidas propuestas para abaratar los procesos electorales, pero expresó sus dudas sobre la forma en que se elegiría a los diputados federales de representación proporcional.

"Vamos a esperar a tener el documento oficial. El día lunes vamos a hacer un estudio en torno al tema y posteriormente vamos a definir nuestra posición; en este momento todavía no tenemos un consenso de todas y de todos los legisladores que integran ambas bancadas de nuestro instituto político, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados", señaló.

Cuestionado sobre si su partido estaría dispuesto a pagar el costo político de no apoyar la propuesta presidencial, el líder de los senadores del Partido Verde afirmó que la prioridad para su fuerza política es buscar las coincidencias con el proyecto.

"No estamos pensando en ese escenario (votar en contra) porque nosotros estamos, en este momento, haciendo la valoración de cómo buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia que se puedan tener. Entonces vamos a buscar siempre cómo lograr el consenso", apuntó.

-¿No van a desafiar a la Presidenta?, se le preguntó.

-No la estamos desafiando, al contrario, hemos sido aliados firmes en el Congreso, en el proceso electoral, y repito, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ella viene realizando a favor de todas y de todos los mexicanos y simplemente también tenemos derecho a opinar.