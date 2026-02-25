logo pulso
Someterá PVEM a consulta interna reforma electoral de Sheinbaum

El coordinador del partido en el Senado anunció que así definirán su postura

Por El Universal

Febrero 25, 2026 01:07 p.m.
A
Manuel Velasco Coello / Foto: Archivo

Manuel Velasco Coello / Foto: Archivo

Tras la presentación de la iniciativa presidencial de reforma electoral, el coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, anunció que abrirá una consulta entre las y los integrantes de su bancada y de su partido para tratar de lograr una postura y votar de forma unificada.

En entrevista, se pronunció a favor de las medidas propuestas para abaratar los procesos electorales, pero expresó sus dudas sobre la forma en que se elegiría a los diputados federales de representación proporcional.

"Vamos a esperar a tener el documento oficial. El día lunes vamos a hacer un estudio en torno al tema y posteriormente vamos a definir nuestra posición; en este momento todavía no tenemos un consenso de todas y de todos los legisladores que integran ambas bancadas de nuestro instituto político, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados", señaló.

Cuestionado sobre si su partido estaría dispuesto a pagar el costo político de no apoyar la propuesta presidencial, el líder de los senadores del Partido Verde afirmó que la prioridad para su fuerza política es buscar las coincidencias con el proyecto.

Velasco niega que SLP sea moneda de cambio

El líder del PVEM afirma que no hay consenso con Morena sobre la reforma electoral

"No estamos pensando en ese escenario (votar en contra) porque nosotros estamos, en este momento, haciendo la valoración de cómo buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia que se puedan tener. Entonces vamos a buscar siempre cómo lograr el consenso", apuntó.

-¿No van a desafiar a la Presidenta?, se le preguntó.

-No la estamos desafiando, al contrario, hemos sido aliados firmes en el Congreso, en el proceso electoral, y repito, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ella viene realizando a favor de todas y de todos los mexicanos y simplemente también tenemos derecho a opinar.

SLP

El Universal

El coordinador del partido en el Senado anunció que así definirán su postura

