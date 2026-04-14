Somos México advierte movilización si TEPJF niega registro

La organización política Somos México advirtió que se movilizarán en las calles si el Tribunal Electoral llegara a negarles el registro como partido político nacional. Integrantes de su dirigencia nacional confiaron en el proceso legal que se llevó a cabo en el Instituto Nacional Electoral (INE) para constituirse como partido político.

Movilización anunciada ante posible negativa del registro

En conferencia de prensa, donde Somos México anunció la incorporación de la expriista Carolina Monroy Del Mazo a sus filas, el presidente de dicha organización, Guadalupe Acosta Naranjo, negó que les preocupe la negativa del registro ante el INE, pues todas sus afiliaciones se hicieron a través de la aplicación del instituto.

"Yo me siento confiado, cumplimos los requisitos legales, lo hicimos de manera transparente y bajo supervisión del INE. Sería un asalto, un atraco (...) algo tendrían que hacer para que desaparezcan nuestros registros, pero no tienen manera de hacerlo", dijo.

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Declaraciones sobre el Tribunal Electoral y movilizaciones

Respecto a la posible actuación del Tribunal Electoral como última instancia en el proceso, si existieran apelaciones para otorgarles el registro, Acosta Naranjo afirmó que "ahí sí hay una bola de sicarios", pero incluso antes de que tomaran una resolución, Somos México y sus afiliados se movilizarían en las calles.

"Me preguntan: ´oye y el Tribunal Electoral´. Híjole mano, pues ahí sí hay una bola de sicarios. Me dicen que no lo diga porque estamos en manos de ellos, pero pa´ qué les platico más. No deberían hacerlo, no tienen manera de hacerlo, nos tienen que avalar el registro, pero si lo intentan... nos van a topar en la calle", advirtió Acosta Naranjo.

- "El INE de Taddei ya nos dio la razón una vez": Guadalupe Acosta

Respecto a las afiliaciones duplicadas que tuvo la organización Somos México con Morena, Guadalupe Acosta Naranjo consideró que el Consejo General del INE actuó con apego a la legalidad, al dejar las afiliaciones de su lado.

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"En la última resolución, los consejeros fueron por unanimidad a darnos la razón. El INE de Taddei... no me salgan con que este es el INE de Calderón... no, ya es el INE de Taddei. Entonces, es posible que los tres nuevos consejeros vengan con la torta guinda bajo el brazo, pero hay precedentes. No tienen manera, no pueden, sería un atraco", declaró.