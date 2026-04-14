Senado autoriza adiestramiento de marinos mexicanos en EU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La

del

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quemexicanos participen en ejercicios de capacitación en campos militares de, así como en unenSe aprobó la solicitud de la presidentapara autorizar lade lafuera de los límites del país, a efecto de que participen en el "Evento No. SOF 33 Capacitación de lasmexicanas en losContinentales".Este ejercicio de capacitación castrense se llevará a cabo delalde 2026, en las instalaciones del, Mississippi,de América.En este caso, se trata de una invitación deldel Ejército de losde América, para que los 60 elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.Al respecto, la senadora de Morena,, expresó que el adiestramiento de laspermite fortalecer las capacidades operativas, mejorar su interoperabilidad y elevar sus estándares de actuación bajo los principios del derecho internacional y ela los derechos humanos.-----de lasirán aPor otra parte, se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la, conformada por, fuera de los límites del país delal 26 de junio de 2026, con el fin de que participen en el"TRADEWINDS 2026", enSe trata de una invitación deldel Ejército de losde América y tiene como característica adicional que no solamente se trata de llevar a cabo ejercicios binacionales, ya que participaríanLosde la armada, que partirían con armamento a bordo de un buque tipo patrulla oceánica de la propia, saldrían eldel, Veracruz y regresarían el 26 de junio.Asimismo, laavaló el dictamen que autoriza una solicitud de la titular del Ejecutivo Federal para permitir la salida del país dede la Secretaría de la Defensa Nacional para que participen en el Evento No. SOF28 "Capacitación de lasMexicanas en losContinentales CONUS".-----No es solo un ejercicio militar, sino de unaEl órgano que preside la senadora, avaló por unanimidad deesta petición, remitida por la presidentaPardo el 9 de abril, para que los integrantes de lasparticipen en el ejercicio a realizarse delalde 2026 ende Mississippi,La secretaria de la, detalló que esta actividad no se trata sólo de un ejercicio militar, sino de unaenmarcada en lay los rubros de seguridad nacional, interior y pública."Se tiene que combatir al crimen organizado, el, las amenazas asimétricas, por lo que se requieren instituciones cada vez más capacitadas, profesionales, coordinadas, pero siempre con pleno respeto a nuestra soberanía", enfatizó.