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Ssa investiga brote de salmonela

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Ssa investiga brote de salmonela
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      Ciudad de México.- La Secretaría de Salud inició una investigación urgente de los servicios de salud en su red de hospitales luego de la contingencia sanitaria ocurrida la semana pasada en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga que causó que más de 130 médicos resultaran afectados de salmonelosis.

      En X, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que al menos 41 médicos del Hospital General requirieron tratamiento hospitalario, pero actualmente cuentan con estatus estable.

      Aseguró que como parte de la atención del problema, han iniciado una investigación sobre los hechos en otros institutos nacionales de salud para evitar situaciones similares.

      Kershenobich también mencionó que ha instruido a la Dirección Nacional de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS-Bienestar y a Pemex a mantener revisiones de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación y de los hospitales públicos.

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      El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició una investigación desde el pasado 3 de septiembre.

      La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el órgano interno revisará y determinará una posible responsabilidad administrativa en contra de personas servidoras públicas adscritas al hospital a cargo del comedor destinado para los médicos residentes.

      Precisó que el 4 de septiembre se efectuó una visita de verificación para recabar documentación, testimonios y evidencia sobre el caso.

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        EFE

        41 médicos hospitalizados por salmonela en Hospital General México permanecen estables.

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