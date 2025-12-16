SSC e inDrive unen esfuerzos por la seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la plataforma de movilidad inDrive firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención inmediata en caso de incidentes y mejorar la seguridad de pasajeros y conductores.

Como parte del acuerdo, se integrará el botón de auxilio de la aplicación inDrive con la app Mi Policía, lo que permitirá establecer comunicación directa con el jefe de cuadrante correspondiente a la zona y obtener una respuesta más rápida de los uniformados, informó la SSC.

Además, se acordó la creación de un canal de comunicación directa y el intercambio de información para la prevención e investigación de incidentes, así como la coordinación operativa y el uso de tecnología para lograr respuestas más eficaces.

SSC e inDrive firman convenio; integran botón de auxilio con la app Mi Policía. Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que esta colaboración se realizará bajo lineamientos de legalidad, confidencialidad y protección de datos.

La firma del convenio fue encabezada por el Subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC, Hermenegildo Hugo Lara, y el abogado corporativo de inDrive, Miguel José Fernández Sánchez.