SSPC reporta captura de objetivos prioritarios de "La Barredora"

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó la detención de objetivos prioritarios del grupo delictivo de "La Barredora", ante el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del exgobernador Adán Augusto López.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 de agosto en Palacio Nacional, García Harfuch también informó que en Sinaloa se redujo el delito de homicidio en 20%.

Destacó que en Tabasco, resultado del reforzamiento a la seguridad, se logró la captura de objetivos prioritarios de "La Barredora", entre los que destacan Carlos Tomás "N"; Francisco Javier "N", alias "El Guasón"; y Adrián "N".

"Se ha registrado una disminución del 48% en homicidios, con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado cuatro operativos coordinados en diferentes municipios en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con La Barredora, entre las que destacan Ulises 'N', alias 'Pinto', uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco", dijo el titular de la SSPC.

Refirió que "El Pinto" cuenta con orden de aprehensión por la Fiscalía del Estado de Tabasco por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga y robo de combustible.

Sobre Sinaloa, García Harfuch indicó que en las últimas semanas se logró la detención de 35 generadores de violencia, y con el trabajo coordinado entre el gabinete de Seguridad se registra una reducción del delito de homicidio en un 20% en julio, respecto al mes anterior. Recordó que en mayo y junio se elevaron los homicidios "y ahorita en julio vuelve a descender ya en un 20%".

Como parte de la estrategia de Seguridad en el país, García Harfuch dijo que en las últimas tres semanas han sido detenidas 2 mil 458 personas; se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga; además se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas.

Resaltó la reducción en 25% de los homicidios con respecto a septiembre de 2024.

Defiende estrategia de seguridad en Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal en Sinaloa, en donde destacó el reforzamiento de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, y la baja en homicidios en Culiacán.

En Palacio Nacional, el secretario reconoció que Sinaloa todavía no se encuentra en la situación que se desea, por lo que garantizó que el Gabinete de Seguridad estará acudiendo permanentemente a esa entidad hasta que la situación se restablezca por completo.

"La estrategia continúa, ha sido un reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Se han incrementado las operaciones, como lo anunciamos la semana pasada, habido liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad.

"Si nosotros revisamos la cantidad o la cifra de homicidios en Culiacán que hay en el último mes es mucho más baja a los últimos dos meses".

"Sabemos que no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo, como hemos estado yendo con el Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta, hasta que la situación se restablezca por completo".