Mexicanos sobornaron a Pemex: EU

Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó ayer a dos mexicanos por haber sobornado a funcionarios de Pemex y de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, ciudadano mexicano residente legal en Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, también mexicano, residente permanente en Spring, Texas.

De acuerdo con los documentos judiciales, Rovirosa y Ávila “junto a otras personas, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP con el fin de obtener y mantener negocios de Pemex y PEP para empresas asociadas con Rovirosa”.

Entre 2019 y 2021, los mexicanos y sus cómplices “presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, entre ellos de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios” con ambas empresas.

Gracias a esos sobornos, añade el comunicado, “las empresas asociadas con Rovirosa” lograron obtener “contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares”.

Además, según los documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.