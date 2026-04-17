Suman 203 mil 685 repatriados de EU desde 2025

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que de enero de 2025 a abril de 2026 se han repatriado a 203 mil 685 mexicanos, como parte del programa "México te Abraza".

Detalles confirmados sobre repatriación y vías de traslado

Durante la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que 164 mil 444 se han llevado a cabo por vía terrestre, en tanto 39 mil 241 por vía aérea.

"México te abraza es un programa que salió de la mente y el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los paisanos mexicanos que vienen repatriados de Estados Unidos y que regresan a nuestro país", dijo.

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Impacto del programa México te Abraza y reducción de repatriaciones

Además, Rodríguez Velázquez sostuvo que desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum se han disminuido un 87% las repatriaciones.

"Estamos muy contentos con ´México te abraza´, porque actualmente tiene 8 centros de atención y cada centro tiene una capacidad para recibir a 200 personas", indicó.

"Siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su gobierno, porque el apoyo que nosotros hemos tenido, todo el país, por parte de los apoyos que ellos nos llaman, es una cosa que es muy importante para nosotros, es muy valiosa", agregó.