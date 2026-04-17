Sofocan incendio de pastizal en avenida San Pedro; sin lesionados

Un incendio de pastizal se registró la noche de ayer en un lote ubicado sobre avenida San Pedro, esquina con la carretera a Matehuala, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para controlar y sofocar el fuego.

De acuerdo con información oficial, el incendio no representó un riesgo mayor para la ciudadanía y fue atendido de manera oportuna por los cuerpos de emergencia.

De forma preliminar, se reportó únicamente la quema de pastizal, sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas.

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