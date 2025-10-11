logo pulso
Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo

También han dejado a 150 comunidades sin acceso

Por El Universal

Octubre 11, 2025 02:50 p.m.
A
Se incrementó a 22 el número de personas fallecidas en el estado de Hidalgo, a consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días. Además, se reportan 150 comunidades sin acceso, debido al colapso de caminos y puentes.

Suman 22 personas fallecidas

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó que Hidalgo reporta 22 personas fallecidas, la mayoría por deslaves. Sin embargo, no se precisó si en este conteo se incluyen las dos víctimas que perdieron la vida tras la caída de un árbol sobre su vehículo.

Se indicó que en Hidalgo existen 13 municipios afectados con un saldo preliminar de mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas con daños y 59 centros de salud con distintos niveles de afectación, además de las 150 localidades que permanecen totalmente aisladas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante la emergencia, se han habilitado centros de acopio y refugios temporales para las personas que perdieron su patrimonio. Sin embargo, aún hay comunidades a las que no ha sido posible llevar ayuda, y se desconoce si existen más víctimas o personas lesionadas.

