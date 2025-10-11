Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo
También han dejado a 150 comunidades sin acceso
Se incrementó a 22 el número de personas fallecidas en el estado de Hidalgo, a consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días. Además, se reportan 150 comunidades sin acceso, debido al colapso de caminos y puentes.
Suman 22 personas fallecidas
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó que Hidalgo reporta 22 personas fallecidas, la mayoría por deslaves. Sin embargo, no se precisó si en este conteo se incluyen las dos víctimas que perdieron la vida tras la caída de un árbol sobre su vehículo.
Se indicó que en Hidalgo existen 13 municipios afectados con un saldo preliminar de mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas con daños y 59 centros de salud con distintos niveles de afectación, además de las 150 localidades que permanecen totalmente aisladas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante la emergencia, se han habilitado centros de acopio y refugios temporales para las personas que perdieron su patrimonio. Sin embargo, aún hay comunidades a las que no ha sido posible llevar ayuda, y se desconoce si existen más víctimas o personas lesionadas.
no te pierdas estas noticias
Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo
El Universal
También han dejado a 150 comunidades sin acceso
Cinco muertos y más de 16 mil viviendas dañadas por inundaciones en Veracruz
El Universal
Las lluvias y el desbordamiento de ríos afectaron a 55 municipios; Poza Rica, Álamo y Cazones entre los más golpeados
¿Qué hacer ante huracanes e inundaciones cuando hay niños?
El Universal
Es necesario elaborar un plan familiar de protección civil