Suman 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente
El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que no hay mexicanos afectados físicamente y que las embajadas siguen en alerta.
Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que van 321 personas mexicanas evacuadas vía terrestre.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, actualizó que hasta el momento no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, además que las embajadas en Medio Oriente continúan operando "en estado de alerta" y en contacto permanente con las y los connacionales.
Detalló que las personas mexicanas han sido evacuadas por rutas terrestres seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.
"Es probable que el número siga aumentando toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos" , dijo.
Relaciones Exteriores reiteró permanecer en los países de la región y seguir con las debidas precauciones y recomendaciones de las autoridades locales para evitar cualquier afectación a su integridad física.
La Cancillería reconoció la importante labor que realizan las diplomáticas y los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad.
