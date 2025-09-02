logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suman 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes

David Kershenobich presentó este martes los datos sobre el panorama epidemiológico

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 09:49 a.m.
A
Suman 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), confirmó 4 mil 353 casos de sarampión en el país y 17 fallecimientos.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional, Kershenobich presentó datos sobre el panorama epidemiológico de sarampión, en el que 95% de los casos están concentrados en Chihuahua.
"Hemos establecido cercos de que no se disemine", destacó el secretario de Salud al hacer un llamado a la vacunación como "un acto de amor y protección", además que son gratuitas y seguras las dosis.
Destacó el titular de la SSA que cuando se detecta un caso de sarampión, se hace una vigilancia activa en la zona para tratar de identificar otros contagios
"Necesitamos ese contagio social de que la gente se vacune", expresó al referir que en el país, 81.1% es el promedio de vacunación con esquema completo.
Del 1 de enero al 29 de agosto se han aplicado casi 6 millones de dosis de vacunas.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum anuncia gira para rendir cuentas
Sheinbaum anuncia gira para rendir cuentas

Sheinbaum anuncia gira para "rendir cuentas"

SLP

El Universal

Visitará todas las entidades del país en las siguientes tres semanas

Suman 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes
Suman 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes

Suman 4 mil 353 casos de sarampión y 17 muertes

SLP

El Universal

David Kershenobich presentó este martes los datos sobre el panorama epidemiológico

Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico
Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico

Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico

SLP

El Universal

Hay alerta por lluvias y vientos fuertes en varios estados

Marco Rubio llega a México para impulsar agenda de seguridad y comercio
Marco Rubio llega a México para impulsar agenda de seguridad y comercio

Marco Rubio llega a México para impulsar agenda de seguridad y comercio

SLP

El Universal

El secretario de Estado de EE.UU. se reunirá con Claudia Sheinbaum