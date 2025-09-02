Volcadura en carretera a Peñasco deja solo daños materiales

La mañana de este martes se registró un accidente vehicular sobre la carretera a Peñasco, que por fortuna no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, poco antes de las 08:00 horas una joven que conducía un automóvil Nissan March color blanco circulaba con dirección al Circuito Potosí. Sin embargo, metros antes de llegar al camino hacia la comunidad de Rinconada, perdió el control, salió de la cinta asfáltica hacia su izquierda y terminó volcando.

Al lugar acudieron paramédicos del SEUM, quienes valoraron a la conductora y confirmaron que no presentaba heridas que ameritaran traslado hospitalario.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

