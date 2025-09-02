Lluvia de goles en la de Ascenso

La Liga de Futbol Azteca vivió un domingo vibrante en la Fecha 15 del Torneo Quetzal Apertura 2025, Categoría Ascenso Héctor Leyva, donde los equipos ofrecieron espectáculo: desde goleadas arrolladoras hasta partidos definidos por un solo destello.

CON LACANASTA LLENA DE GOLES

El Abarrotes Muñiz se despachó con la cuchara grande y aplastó 6-1 al Atlético Salazares, en una tarde donde Melvin González fue la figura absoluta al firmar un póker de goles. La cuenta la completaron Diego Armando Rodríguez y Luis Miranda, confirmando la contundencia del equipo. Por los Salazares, Aarón Juárez hizo el tanto del honor. El árbitro José Antonio Turrubiartes sancionó un duelo cargado de emociones.

GANAN POR LA MÍNIMA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un partido ríspido y de pocas oportunidades, los Toros Negros F.C. se impusieron 1-0 al Deportivo Puros Cuates, gracias al gol de Antonio Salomé Cerda, quien aprovechó la única clara que tuvo el encuentro. El silbante Alfredo Castañón Martínez mantuvo el orden en un duelo que se jugó con más corazón que futbol.

FIRMA UN REGRESO DE ORO

La historia de la jornada la escribió El Regreso de Unión Julias, que con autoridad venció 4-0 al Deportivo San Alberto. Hugo Puente estuvo imparable con un hat-trick, acompañado por el tanto de César Hernández, en una actuación que devolvió la confianza al plantel. El árbitro Martín Guzmán dirigió el encuentro.

RESISTEN Y SACAN

LA VICTORIA

En un duelo cargado de adrenalina, el Spartanos F.C. logró imponerse 2-1 a Los Muchachos de Don Beto. Con tantos de Carlos Valdez y Diego Martínez, el cuadro espartano supo sufrir y resistir los embates de su rival. Jonathan Hernández acercó a los de Don Beto con un gol que puso suspenso al cierre del partido, pero el silbatazo de José Antonio Turrubiartes decretó la victoria para los Spartanos.

UN EMPATE CON SABOR

El partido más vibrante de la jornada terminó con un 3-3 espectacular entre Combinado F.M. y Amigos F.C.. Saúl Alvarado con un doblete y Jesús Santos Loredo firmaron los goles para el Combinado.

Mientras que los Amigos respondieron con una ofensiva variada: José Óscar Mireles, Adolfo Ángel González y Gustavo Adolfo Chávez dejaron su sello en un marcador que mantuvo a todos al filo de la butaca.

El árbitro José de Jesús Reyes Infante dirigió el partido.

PEGA PRIMERO Y VENCE

En otro de los grandes choques, el BMH Suministros se llevó un ajustado 3-2 sobre Buenavista F.C., en un partido que tuvo tintes dramáticos hasta el silbatazo final. Los goles de Erick Iván Rodríguez, Gonzalo Alvarado y Alfredo Rodríguez marcaron la diferencia para BMH.

Por Buenavista, José García y Pablo Osvaldo García no se quedaron atrás y pusieron contra las cuerdas al rival, pero no fue suficiente. El árbitro fue Ulises Ochoa Madrigal.