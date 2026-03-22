Suprema Corte atrae caso huachicol fiscal para resolver competencia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Por unanimidad a mano alzada, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para analizar y resolver un asunto referente a huachicol fiscal.

Suprema Corte atrae caso huachicol fiscal

A propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, el pleno del Alto Tribunal avaló el pasado miércoles 18 de marzo la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción, para conocer el recurso de queja 39/2026.

Con este proyecto, la Suprema Corte definirá si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene legitimación para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando de combustibles, o si esta facultad corresponde de manera exclusiva a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Competencia entre SAT y ANAM en contrabando

Lo anterior, tras la entrada en vigor del reglamento interior de la ANAM, que establece que compete a la Dirección General de Investigación Aduanera investigar conductas delictivas vinculadas con el contrabando, así como emitir con las unidades administrativas estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas.