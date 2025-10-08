Taddei defiende elecciones como inversión para la democracia
La consejera del INE destaca la importancia de ver las elecciones como inversión para la democracia.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que deben abrirse al debate sobre la eficiencia y costo de las elecciones, al señalar que son una inversión y debe encontrarse un equilibrio responsable.
Durante su participación en las audiencias públicas sobre la reforma electoral, defendió la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) por su capacidad operativa y experiencia.
"Estoy convencida de que el Instituto no se niega al cambio; al contrario, creo que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar, desde una visión técnica, ideas sobre cómo nuestra democracia puede y debe atender al contexto actual", sostuvo.
La consejera señaló que se debe tener una autoevaluación y reflexión crítica sobre las áreas de oportunidad que tiene el Instituto, que se traduzca en mayor certeza y confianza para la ciudadanía.
"Pienso que es momento de abordar el debate sobre la eficiencia y el costo de nuestra democracia, encontrando un equilibrio responsable: optimizar recursos sin sacrificar la calidad, la equidad, la confiabilidad que tanto trabajo cuesta construir", subrayó.
"Invito a que veamos los procesos electorales no como un costo aislado, sino como una inversión en el valor más grande que tiene el país: su estabilidad democrática", enfatizó la consejera presidenta.
Taddei Zavala consideró que el Instituto debe tener un papel activo para garantizar que los mecanismos de participación ciudadana evolucionen, que sean más accesibles y que permitan que la gente sea escuchada más allá de las urnas.
