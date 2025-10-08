logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Taddei defiende elecciones como inversión para la democracia

La consejera del INE destaca la importancia de ver las elecciones como inversión para la democracia.

Por El Universal

Octubre 08, 2025 05:07 p.m.
A
Taddei defiende elecciones como inversión para la democracia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que deben abrirse al debate sobre la eficiencia y costo de las elecciones, al señalar que son una inversión y debe encontrarse un equilibrio responsable.

Durante su participación en las audiencias públicas sobre la reforma electoral, defendió la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) por su capacidad operativa y experiencia.

"Estoy convencida de que el Instituto no se niega al cambio; al contrario, creo que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar, desde una visión técnica, ideas sobre cómo nuestra democracia puede y debe atender al contexto actual", sostuvo.

La consejera señaló que se debe tener una autoevaluación y reflexión crítica sobre las áreas de oportunidad que tiene el Instituto, que se traduzca en mayor certeza y confianza para la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pienso que es momento de abordar el debate sobre la eficiencia y el costo de nuestra democracia, encontrando un equilibrio responsable: optimizar recursos sin sacrificar la calidad, la equidad, la confiabilidad que tanto trabajo cuesta construir", subrayó.

"Invito a que veamos los procesos electorales no como un costo aislado, sino como una inversión en el valor más grande que tiene el país: su estabilidad democrática", enfatizó la consejera presidenta.

Taddei Zavala consideró que el Instituto debe tener un papel activo para garantizar que los mecanismos de participación ciudadana evolucionen, que sean más accesibles y que permitan que la gente sea escuchada más allá de las urnas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taddei defiende elecciones como inversión para la democracia
Taddei defiende elecciones como inversión para la democracia

Taddei defiende elecciones como inversión para la democracia

SLP

El Universal

La consejera del INE destaca la importancia de ver las elecciones como inversión para la democracia.

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez; continuará preso
Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez; continuará preso

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez; continuará preso

SLP

El Universal

El líder de La Barredora está detenido en el penal del Altiplano

Aumentan más de 116 mil plazas formales en el IMSS durante septiembre
Aumentan más de 116 mil plazas formales en el IMSS durante septiembre

Aumentan más de 116 mil plazas formales en el IMSS durante septiembre

SLP

El Universal

El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta un aumento significativo de plazas formales en septiembre.

Gerardo Fernández Noroña se defiende tras polémica con avión privado
Gerardo Fernández Noroña se defiende tras polémica con avión privado

Gerardo Fernández Noroña se defiende tras polémica con avión privado

SLP

El Universal

Gerardo Noroña defiende la necesidad de usar avión privado en su recorrido por Coahuila, desatando controversia.