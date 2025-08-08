Tania Contreras aclara investigación de la FGR
Denuncia del PAN Tamaulipas contra la Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal Electoral de Tamaulipas, aclaró que el delegado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto, no la estaba investigando, porque de hecho "la Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal".
Tania Contreras López informó que, efectivamente, fue investigada por los delitos de contrabando, delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito.
Esto, debido a que el director jurídico del PAN Tamaulipas, Jesús Gustavo García Rodríguez, interpuso el 26 de abril una denuncia contra la entonces candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
García Rodríguez también denunció a Juan Carlos Madero Larios, exdirector de Operación Aduanera y cuñado de la presidenta electa del Tribunal, por los mismos delitos y las FGR resolvió a favor del acusado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, Tania Contreras López explicó que, aunque fue investigada, las autoridades no lograron encontrar "elementos probatorios" para sustentar los señalamientos que hizo el PAN en su contra.
no te pierdas estas noticias
Tania Contreras aclara investigación de la FGR
El Universal
Denuncia del PAN Tamaulipas contra la Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas
Van 27 cuerpos entregados de los 386 hallados en Crematorio Plenitud
El Universal
La Fiscalía investiga 20 denuncias por fraude en funerarias relacionadas con el crematorio de Ciudad Juárez, en un proceso en curso.
ONU alerta sobre explotación sexual en comunidades indígenas
El Universal
Conoce la campaña 'Agentes de Cambio' de la ONU para prevenir la trata de personas en comunidades indígenas.