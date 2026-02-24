Tapalpa retoma actividades comerciales y administrativas tras operativo

TAPALPA

, Jal., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Este martesy oficinas del gobierno en la cabecera municipal de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, tras dos días de tensión y miedo por elcontra el capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".Sin embargo,, alcalde del municipio de Jalisco, señaló que lasse mantendrán suspendidas hasta nuevo aviso de ladel estado.-----se van sintiendo conde salir:Encon EL UNIVERSAL, el político morenista aseguró que la localidad va recuperando poco a poco la tranquilidad, asimilando la situación que se registró en el exclusivo fraccionamientoCountry Club."Lacontrasta mucho con la situación que se vivió el, que era, más complicada", dijo.Indicó que losse van sintiendo conde salir nuevamente a las calles de su pueblo mágico."De hecho, laque nosotros dimos ely el lunes fue quede sus hogares, dentro de su alejamiento para el caso de nuestros visitantes, pero conforme han ido avanzando las cosas, ya están más en calma. La gente se va sintiendo conde salir. Hoy vamos a reanudar muchas actividades como el, las actividades administrativas propias del, los servicios", comentó.-----Escuelas no podrán abrir, hasta nuevo avisoEn el caso de las, Morales Díaz precisó que están a lade que laPública de Jalisco les dé indicaciones a los centros educativos para que los alumnos de educación básica retornen a las aulas.Anunció que elproporcionaráal municipio, mediante laPero mientras eso sucede, aclaró, las labores delas está llevando la"Aquí lo que tenemos que hacer es, salir adelante.es lo que es gracias a que es un municipio tranquilo, gracias a esta gran, arquitectónica. Son hechos que lamentamos, nosque se hubieran presentado aquí en, pero eso no está a nuestro alcance", apuntó.