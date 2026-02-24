logo pulso
Moviliza incendio a cuerpos de emergencia en el Centro

La rápida intervención de Protección Civil y Bomberos evitó que el fuego se propagara; no hubo personas lesionadas

Por Redacción

Febrero 24, 2026 12:09 p.m.
A
Moviliza incendio a cuerpos de emergencia en el Centro

Un incendio registrado la tarde de este martes en un inmueble ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, en el primer cuadrante de la ciudad, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, dejando como saldo únicamente daños materiales.

El siniestro fue atendido de manera coordinada por elementos del Área Operativa de Protección Civil Municipal y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar y sofocar el fuego oportunamente, evitando que las llamas se propagaran a viviendas o comercios aledaños.

De acuerdo con los primeros reportes, la rápida intervención de los rescatistas fue clave para contener la situación y descartar personas lesionadas. Tras extinguir el incendio, los equipos realizaron labores de enfriamiento y una verificación estructural del inmueble para garantizar que no existiera riesgo posterior.

Aunque hasta el momento no se han precisado las causas del incendio, autoridades informaron que se llevarán a cabo las evaluaciones correspondientes para determinar el origen del fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de emergencia y a evitar conductas que puedan generar riesgos a la integridad de las personas y su patrimonio, recordando que la prevención y la seguridad son una responsabilidad compartida.

