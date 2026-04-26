Temporada de huracanes 2026: ¿Cuándo inicia?

CIUDAD DE

, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El

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(SMN) presentó elde actividad ciclónica para el 2026, en la cual se prevé unao por arriba del promedio climatológico en el, mientras que en else prevé una actividad cercana o por debajo de la media climatológica.-----¿Cuántos ciclones se formarán en elEn el, se estima el desarrollo de entretropicales, de los cuales, entre cuatro y cinco podrían alcanzar la categoría deDurante lapor la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el(SMN) informó que, a partir de mayo, se prevé la formación de distintos sistemas en el OcéanoEntretropicalesDede categoría 1 o 2De 4 a 5(categorías 3, 4 o 5)-----¿Quétendrán losen eleste 2026?Los sistemas tropicales en esta zona llevarán por nombre:BorisCristinaDouglasElidaFaustoGenevieveHernánIselleJulioKarinaLowellMarieNorbertOdalysPoloRachelSimonTrudyVanceWinnieXavierYolanda-----¿Cuántos ciclones se formarán en elPara el, se pronostica la formación de entre, con la posibilidad de que entre uno y dos evolucionen ade gran intensidad.Por su parte, en el Océano, en junio se pronostican de siete a ocho tormentas tropicalesDe tres a cincocategoría 1 o 2De uno a doscategoría 3, 4 o 5.¿Quétendrán losen eleste 2026?Losde los sistemas tropicales en esta región para este año son:BerthaCristobalDollyEdouardFayGonzaloHannaIsaíasJosephineKyleLeahMarcoNanaOmarPauletteReneSallyTeddyVicky-----Alertan por desarrollo de El Niño en 2026Respecto al monitoreo del(ENOS), informó que, se prevé para la temporada 2026 una transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61%.Asimismo, se espera que estepersista y sedurante el pico de la temporada de ciclones tropicales (agosto a octubre). Hacia el invierno, existe una probabilidad del 25% de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte.-----registra en promedio cinco ciclones al añoDe acuerdo con la estadística histórica, de 1964 a 2025 han ingresado al país 174 ciclones tropicales desde el, lo que representa un promedio de tres por año, y 120 desde el, con un promedio de dos anuales.Ante estas cifras, Velázquez Alzúa subrayó que esta información científica no debe ser motivo de alarma, sino unresponsable y coordinada para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.La coordinadora nacional de, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y, en representación de la gobernadora de Veracruz,, la secretaria deestatal, Guadalupe Osorno Maldonado, inauguraron ladepara la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.Durante este encuentro, al que asistieron los titulares y representantes de lasde, la(Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y en representación de la Conagua, el coordinador general del, se realizó un análisis de la temporada previa y se presentó el pronóstico meteorológico para el presente año ante el cual se enfatizó quecuenta con una estrategia dede anticipación y protección a la población.