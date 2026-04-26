Temporada de huracanes 2026: ¿Cuándo inicia?
El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico y hasta 15 en el Atlántico para 2026.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 26 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Meteorológico Nacional
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(SMN) presentó el pronóstico oficial de actividad ciclónica para el 2026, en la cual se prevé una temporada activa o por arriba del promedio climatológico en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad cercana o por debajo de la media climatológica.
-----¿Cuántos ciclones se formarán en el Pacífico?
En el Pacífico, se estima el desarrollo de entre 18 y 21 sistemas tropicales, de los cuales, entre cuatro y cinco podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.
Durante la Reunión Nacional por la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a partir de mayo, se prevé la formación de distintos sistemas en el Océano Pacífico:
Entre 9 y 10 tormentas tropicales
De 5 a 6 huracanes de categoría 1 o 2
De 4 a 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5)
-----¿Qué nombres tendrán los huracanes en el Pacífico este 2026?
Los sistemas tropicales en esta zona llevarán por nombre:
Amanda
Boris
Cristina
Douglas
Elida
Fausto
Genevieve
Hernán
Iselle
Julio
Karina
Lowell
Marie
Norbert
Odalys
Polo
Rachel
Simon
Trudy
Vance
Winnie
Xavier
Yolanda
Zeke.
-----¿Cuántos ciclones se formarán en el Atlántico?
Para el Atlántico, se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que entre uno y dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.
Por su parte, en el Océano Atlántico, en junio se pronostican de siete a ocho tormentas tropicales
De tres a cinco huracanes categoría 1 o 2
De uno a dos huracanes categoría 3, 4 o 5.
¿Qué nombres tendrán los huracanes en el Atlántico este 2026?
Los nombres de los sistemas tropicales en esta región para este año son:
Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo
Hanna
Isaías
Josephine
Kyle
Leah
Marco
Nana
Omar
Paulette
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred.
-----Alertan por desarrollo de El Niño en 2026
Respecto al monitoreo del fenómenoEl Niño-Oscilación del Sur (ENOS), informó que, se prevé para la temporada 2026 una transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61%.
Asimismo, se espera que este fenómeno persista y se fortalezca durante el pico de la temporada de ciclones tropicales (agosto a octubre). Hacia el invierno, existe una probabilidad del 25% de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte.
-----México registra en promedio cinco ciclones al año
De acuerdo con la estadística histórica, de 1964 a 2025 han ingresado al país 174 ciclones tropicales desde el Pacífico, lo que representa un promedio de tres por año, y 120 desde el Atlántico, con un promedio de dos anuales.
Ante estas cifras, Velázquez Alzúa subrayó que esta información científica no debe ser motivo de alarma, sino un llamado a la acción responsable y coordinada para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y, en representación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, inauguraron la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.
Durante este encuentro, al que asistieron los titulares y representantes de las 32 entidades federativas de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y en representación de la Conagua, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, se realizó un análisis de la temporada previa y se presentó el pronóstico meteorológico para el presente año ante el cual se enfatizó que México cuenta con una estrategia de protección civil de anticipación y protección a la población.
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