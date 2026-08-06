Tendrá UNAM tres auditorías

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Ciudad de México.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el proceso de contratación de la empresa Territorium Life para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026.

Además de esta revisión, la Universidad anunció el día de ayer otras dos auditorías a la compañía realizadas por la Contraloría de la misma institución y una empresa especializada que todavía no ha sido definida.

"Esta solicitud tiene como finalidad evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora", puntualizó el rector a través de un oficio con fecha del 4 de agosto de 2025 y dirigido a Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.

Durante una reunión con medios el día de este miércoles, el secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el abogado general de la Universidad, Hugo Alejandro Concha Cantú, informaron que, además de la solicitada por el rector, se pondrán en marcha otras dos auditorías, una de ellas se aplicará a la plataforma mediante la que se aplicó el examen.

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Para ello, se designará, en acuerdo mutuo entre la UNAM y Territorium Life, una empresa especializada que auditará el proceso de aplicación y el sistema utilizado. La compañía en cuestión todavía no ha sido definida.

Rubio Pérez y Concha Cantú anunciaron la terminación anticipada del contrato con Territorium Life para proceder con el deslinde de responsabilidades tras las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de este 2026.

La terminación implica finalizar con las obligaciones que establecieron la empresa y la Universidad en el contrato firmado en febrero de este año, lo que significa la entrega de todas las bases de datos de los exámenes, "para las revisiones posteriores, y en algunos casos acciones legales que la Universidad ha llevado a cabo", precisó Alejandro Concha.

"No se tiene ningún interés en proteger a la empresa", informó el abogado general, "pero tampoco tenemos ningún interés de acusar sin ninguna evidencia", puntualizó Concha Cantú.

Además, informó que la Universidad ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de entidades que hayan realizado servicios fraudulentos relacionados con el examen, y contemplan una más.