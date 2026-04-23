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Terminal del Tren Buenavista-AIFA ya tiene nueva señalética

Los accesos a los andenes ya muestran la nueva nomenclatura, mientras que torniquetes y recargas permanecen cubiertos.

Por El Universal

Abril 23, 2026 05:31 p.m.
A
Terminal del Tren Buenavista-AIFA ya tiene nueva señalética

ZUMPANGO, Méx., abril 23 (EL UNIVERSAL).- La terminal del

Tren Buenavista-AIFA
, ubicada al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

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, ya cuenta con una nueva señalética, la misma que anteriormente contaba con el logotipo del Tren Suburbano. Ahora será operada por Banobras.
Esta semana fue la modificación y pasó de decir "Terminal Suburbano-AIFA" a "Tren Buenavista-AIFA", tanto en el idioma español como en inglés.
La nueva nomenclatura ya está lista en los dos accesos a los andenes del tren, que, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, será inaugurado este domingo 26 de abril.
En los pasillos que conectan la terminal de autobuses con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya se observan a viajeros tomando fotografías de la nueva señalética, mientras que al interior, los torniquetes y máquinas para recarga de tarjeta siguen cubiertos.
Los letreros de ambas puertas no abarcan la totalidad del espacio como ocurrió con la señalética con el logo del Tren Suburbano, mismo que fue adquirido por el gobierno federal a las empresas CAF y Omnitren, por lo que ya es una empresa de transporte estatal mayoritaria.

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