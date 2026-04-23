Terminal del Tren Buenavista-AIFA ya tiene nueva señalética

ZUMPANGO, Méx., abril 23 (EL UNIVERSAL).- La terminal del

, ubicada al interior del

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, ya cuenta con una nueva señalética, la misma que anteriormente contaba con el logotipo del Tren Suburbano. Ahora seráEsta semana fue la modificación y pasó de decir "" a "", tanto en el idioma español como en inglés.La nueva nomenclatura ya está lista en losa los andenes del tren, que, de acuerdo con la presidenta de México,, será inaugurado este domingo 26 de abril.En los pasillos que conectan la terminal de autobuses con elya se observan ade la nueva señalética, mientras que al interior, los torniquetes y máquinas para recarga de tarjeta siguen cubiertos.Los letreros de ambas puertas no abarcan la totalidad del espacio como ocurrió con la señalética con el logo del Tren Suburbano, mismo que fue adquirido por el gobierno federal a las empresas CAF y Omnitren, por lo que ya es una empresa de transporte estatal mayoritaria.