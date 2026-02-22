Toluca refuerza vigilancia preventiva
El presidente municipal de Toluca ordenó reforzar la vigilancia tras incidentes en Jalisco y Michoacán.
TOLUCA, Méx., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente municipal de Toluca ,
Ricardo Moreno Bastida refirió que ante los acontecimientos registrados en Jalisco y Michoacán derivados de un operativo de fuerzas del orden, instruyó a la Policía Municipal de Toluca a mantenerse en alerta preventiva y en coordinación permanente con autoridades estatales y federales.
"Nuestra prioridad es clara: proteger a las familias toluqueñas, preservar el orden y anticiparnos a cualquier situación que pudiera afectar la tranquilidad de la ciudad. Por ello, se refuerza la vigilancia estratégica, el monitoreo continuo y la supervisión operativa en puntos clave", refirió en sus redes sociales.
Y agregó "En Tolucaactuamos con responsabilidad y serenidad: la seguridad se cuida con presencia, inteligencia y respuesta oportuna".
