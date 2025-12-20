Tráiler impacta a Tren Interoceánico en Chiapas

logo pulso
Autoridades implementan plan de contingencia tras incidente en cruce ferroviario en Chiapas

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 08:04 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Un tráiler se impactó con el Tren Interoceánico al intentar ganarle el paso en el cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, municipio de Pichucalco, Chiapas.

Autoridades federales reportaron que ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren, que cubría la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná, ni la tripulación resultaron lesionados; no se registran pérdidas humanas, destacaron.

Derivado del incidente, la máquina delantera del Tren Interoceánico resultó dañada, señalaron.

Agregaron que de manera inmediata se activó el plan de contingencia, que consiste en el envío de otro tren, así como de autobuses para trasladar a los pasajeros a su destino.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país", dijeron.

