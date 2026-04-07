Transportistas denuncian represión violenta en Tlaxcala durante bloqueos

En el marco del bloqueo que mantienen en distintos puntos del país transportistas y productores del campo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) acusó una "represión violenta" contra quienes se manifestaban en Tlaxcala.

La ANTAC denunció que sus compañeros fueron agredidos con armas de fuego, "golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos, lo cual constituye una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución".

Los transportistas expresaron este martes 7 de abril su rechazo a los hechos de violencia: "Se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación".

"Responsabilizamos directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por el ataque artero y desmedido perpetrado contra ciudadanos que, de forma pacífica, mantenían una movilización en defensa de sus derechos. Lo ocurrido no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia", dijo la ANTAC.

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Agregaron que esto representa "abuso de autoridad" y exigieron de manera inmediata la presentación con vida de todos los transportistas reportados como desaparecidos, así como el cese "de la represión contra el movimiento transportista". También una investigación "exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos".

Pidieron garantías reales para el ejercicio libre de la manifestación y la protesta social.

"Advertimos que estos actos no quedarán impunes ni en el olvido. La unidad del gremio transportista a nivel nacional se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión", dijo la Asociación de Transportistas.