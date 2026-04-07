Vacunación contra sarampión supera 18 millones y bajan contagios

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que con la campaña masiva de vacunación contra el sarampión, desde el 7 de febrero, se han aplicado 18.3 millones de vacunas, que se suma al total de 33 millones ya aplicadas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de abril en Palacio Nacional, Clark aseguró que se tiene registro de seis semanas de "mejora continua", ante el rebrote que se registró en 2025.

"El sarampión sigue bajando", aseguró. Reiteró que la estrategia para controlar el virus del sarampión en México y en cualquier parte del mundo es, y seguirá siendo, la vacunación.

"Estamos detectando ya menos de 70 casos al día", destacó el subsecretario de Salud al comparar que es una baja de 66%. Señaló también que en todo el país se pusieron más de 20 mil módulos de vacunación.

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"Debemos seguir reforzando (la vacunación), que si bien estamos mucho mejor de lo que estábamos hace seis semanas, siete semanas, todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo", declaró al reiterar el llamado a la vacunación.

Recordó que los grupos prioritarios son los menores entre seis meses de edad y 12 años, y de los 13 y 49 años de edad.