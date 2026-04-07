Pronostican lluvias vespertinas y ambiente cálido en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 7 de abril el frente frío número 43 dejó de afectar a San Luis Potosí, por lo que se prevé un ambiente de cálido a algo caluroso en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se mantiene la probabilidad de lluvias puntuales a partir de la tarde, principalmente en zonas serranas, además de rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora.

En la zona Centro, se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 10 grados, con lluvias vespertinas principalmente en sierras.

Para la región Huasteca, el termómetro alcanzará hasta los 30 grados como máxima y 15 grados como mínima, con presencia de lluvias y lloviznas puntuales.

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En el Altiplano se prevén temperaturas de hasta 27 grados y mínimas de 10 grados, también con lluvias aisladas por la tarde, mientras que en la Zona Media la máxima será de 29 grados y la mínima de 12 grados, con bancos de niebla por la mañana y precipitaciones en zonas serranas.

Protección Civil recomendó a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, así como mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas durante el día.