Sindicato del Metro exige a Brugada atender demandas laborales

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo demandó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, atender las peticiones que, desde el inicio de su gestión, le hicieron.

A través de un oficio entregado a la Jefatura de Gobierno, manifestaron su inconformidad debido a la falta de atención y respuestas satisfactorias a las "legítimas demandas presentadas desde el inicio de su gestión". Precisaron que sus peticiones han sido objeto de evasivas y dilaciones por parte de diversos integrantes de la administración local. Este proceder, dijeron, no solo retrasa las soluciones necesarias, sino que genera un clima de incertidumbre y malestar en su base trabajadora.

"Como autoridad máxima de esta entidad, usted tiene la responsabilidad de atender con seriedad y prontitud las demandas de la fuerza de trabajo, garantizando condiciones dignas y el estricto cumplimiento de los derechos establecidos en la normativa vigente", señalaron.

Por lo anterior, los trabajadores del Metro solicitaron atención inmediata, respuestas formales, soluciones claras y en tiempos razonables que pongan fin a la situación que enfrentan.

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"Que los asuntos de índole laboral se resuelvan directamente ante la autoridad de nuestro centro de trabajo. Al tratarse de un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, resulta improcedente que los trabajadores deban deambular ante las diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de México para resolver temas internos", precisaron.

Asimismo, solicitaron voluntad política de la Jefa de Gobierno para que los subsidios destinados a diversos grupos sociales que utilizan el Metro, sean cubiertos íntegramente con presupuesto directo del gobierno central. "Es imperativo que estos costos no impacten las finanzas del Sistema de Transporte Colectivo, a fin de que el organismo cuente con los recursos etiquetados para el mantenimiento preventivo y correctivo de trenes e instalaciones".

De igual forma, demandaron que el presupuesto autorizado por el Congreso de la Ciudad de México sea entregado puntualmente al Metro, evitando retrasos en las asignaciones que comprometen la operatividad y seguridad del servicio.

"Esperamos que estas peticiones sean valoradas con la importancia que merecen. Es necesario tomar medidas urgentes para revertir la falta de atención actual, evitando así mayores perjuicios a los millones de usuarios que diariamente nos demandan un servicio eficiente y seguro. Ratificamos, una vez más, nuestro compromiso y disposición de aportar nuestra experiencia y mayor esfuerzo en beneficio de las personas que utilizan este medio de transporte", sostuvo el Sindicato del Metro.