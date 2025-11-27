logo pulso
Nacional

Transportistas y productores acuerdan liberar bloqueos carreteros

Productores de Chihuahua analizan alternativas ante bloqueos carreteros

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 07:10 p.m.
A
Transportistas y productores acuerdan liberar bloqueos carreteros

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Después de casi ocho horas de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y productores anunciaron la liberación de algunos bloqueos carreteros.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) compartió que comenzó a liberar puntos como la caseta de Zinapécuaro, Michoacán.

Hasta las 17:30 horas seguía el diálogo con autoridades federales en la Segob, donde participan representantes de la ANTAC, del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Productores de todas las regiones de Chihuahua acusaron que no fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación, pese a haber sido convocados.

A su salida de la dependencia, los chihuahuenses indicaron que analizarán otras alternativas, ante los bloqueos que también mantienen.

Además, expresaron su rechazo a la Ley del Agua: "La esencia es eliminar la propiedad privada, el hecho de quitarnos la propiedad del agua".

El alcalde panista de Ciudad Delicias, Jesús Valenciano, señaló que la representación productora de Chihuahua fue ignorada.

SLP

El Universal

Productores de Chihuahua analizan alternativas ante bloqueos carreteros

Claudia Sheinbaum evalúa viajar a Washington para sorteo de Copa Mundial 2026

SLP

AP

La presidenta mexicana considera asistir al evento en Washington. Mark Carney confirmó su presencia. Cooperación en seguridad en la agenda.

Avalancha en los Alpes Austríacos: Rescatan Esquiadores Heridos

SLP

AP

Varios esquiadores y snowboarders quedaron sepultados en una avalancha en el glaciar Stubai en los Alpes austríacos. Tres esquiadores heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Tirol.

En 30 años, se duplicará cantidad de adultos en edad de pensionarse

SLP

El Universal

Datos alarmantes sobre la brecha de género en pensiones en México y su relación con el envejecimiento poblacional.