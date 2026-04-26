Tren "Felipe Ángeles": estaciones, horarios y costo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

este domingo 26 de abril el Tren "Felipe Ángeles", de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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-----Un recorrido deDurante la inauguración en la estación, a petición de la Presidenta, el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado,, expuso que el recorrido total son 42 kilómetros, de los cuales 18 se incorporan de vía existente del servicio de, y a partir de ahí se hace el desvío de 23 kilómetros hasta la terminal aérea.Lajous mencionó que está estimado que la demanda llegue a, aunque su capacidad llega hasta más de 80 mil. Al unir a la Ciudad de México con el Estado de México, destacó conexiones con el, Metrobús y Ecobici, así como con el Mexibús y transporte público local mexiquense. Incluye 10 trenes de 100 metros de longitud con capacidad de 719 pasajeros cada tren.-----El proyecto concluye cony 10 estaciones de todo el tramo, pero en el tramo donde se hace el desvío, es una terminal yCueyamilLa LomaTeyahualcoPardo Sur, CajigaXaltocanLa vía está diseñada para hacer el recorrido en, a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora y una máxima de 130 kilómetros por hora.Apuntó que se hizo la adecuación para teneren el servicio al AIFA y el ingreso se hará con lay se implementará laDestacó la señalética para homologar la identidad gráfica y en términos de accesibilidad garantizó Lajousen las estaciones nuevas ypara que sea 100% accesible.Cuenta conen estaciones y viaductos, así comoen la línea para tener comunicación con las personas usuarias.Abundó que elpermite controlar velocidad, distancia entre trenes, aparatos de vía y desvíos para garantizar lade usuarios y usuarias.-----¿Cuánto cuesta viajar en el Tren "Felipe Ángeles"?Al señalar esta obra como un "proyecto emblemático",, director de, mencionó que por un mes habrá unadesde Buenavista al AIFApara todas las estaciones intermediasDespués se harán los ajustes en las tarifas.-----¿Cuáles son los horarios del Tren "Felipe Ángeles"?Mencionó que los horarios se están homologando con elDe, de 05:00 de la mañana a las 12:00 horasSábados, de 06:00 de la mañana a 12:00 de la nocheDomingos y días festivos, de 07:00 de la mañana a las 12:00 de la noche.El último tren en ambas terminales saldrá a las 11:30 de la noche."Estamos trabajando con las diferentesporque entendemos que puede haber algunos vuelos más temprano o más tarde, y vamos a ir adecuando estos tiempos para que todos puedan llegar, obviamente, a tiempo a sus diferentes vuelos para que lleguen a sus distintos destinos", añadió el director deAgregó que las conductoras y los conductores fueron certificados, además que habráde los trenes, calefacción,, sistema de sonorización y voceo y pantallas.El, ingeniero residente de obra, indicó que este Tren es resultado del esfuerzo y eldel gobierno federal en beneficio de nuestro país, así como "un, pero también de la gran capacidad de nuestra nación desde el punto de vista constructivo".Al destacar la, mencionó que estarepresentó complejidad en su construcción."Somos unque ejecutapara el pueblo", declaró el general Hernández Uribe al explicar que se espera cubrir una demanda diaria de 82 mil pasajeros.Comentó que el ramal ferroviario de Lechería será "un elemento clave" para mejorar lade los usuarios, con traslado rápido y seguro entre la zona metropolitana y el AIFA.Destacó el general que para esta obra se generaron cerca de, se requirieron, fueron colocados, se aplicaron 136 mil toneladas de balastro y fueron tendidos 150 kilómetros de cable para la energización del sistema ferroviario."Como se aprecia, el resultado de esta obra, laen obras estratégicas garantiza la, lacon la patria", expresó el general Hernández Uribe., gobernador de Hidalgo, destacó una inversión "que impacta" y atiende una necesidad de. También reiteró su agradecimiento a la Mandataria federal por el apoyo ante la emergencia por las lluvias de octubre del año pasado."Hoy estoy más convencido que nunca, igual que, que eltambién", expresó.