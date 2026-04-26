Claudia Sheinbaum inaugura tren Felipe Ángeles
El tren conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 45 minutos.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,Claudia Sheinbaum Pardo , inaugura
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este domingo el Tren Felipe Ángeles, en su ramal Buenavista-AIFA. El tren partirá a las 10:00 de la mañana con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Los medios de comunicación, entre reporteros y camarógrafos, ya abordaron uno de los 10 convoyes que fueron destinados por el gobierno federal para el proyecto ferroviario.
Los vagones del Tren Felipe Ángeles cuentan con la señalética informativa sobre las estaciones por las que transitará para llegar a la terminal aeroportuaria, partiendo de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hasta llegar al municipio de Zumpango, en el Estado de México.
En los alrededores de la estación Buenavista ya fueron habilitadas las máquinas para recargar las tarjetas, mismas que podrán ser las de Movilidad Integrada.
El tren utilizará las vías ya existentes del ramal Buenavista-Cuautitlán, cruzando por las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería. Y a partir de ahí comienza el ramal Lechería-AIFA, avanzando por las estaciones Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y la terminal de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El trayecto total será de aproximadamente 45 minutos, desde Buenavista hasta el AIFA y el nuevo ramal es de 23 kilómetros de doble vía electrificada, cuya puesta en marcha oficial es a partir de este domingo 26 de abril.
-----¿Cuánto costará el viaje de Buenavista al AIFA?
Banobras informó que el costo será de 45 pesos como promoción por la inauguración del nuevo tren Felipe Ángeles, para el trayecto completo; y de 11.50 pesos por trayectos cortos.
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