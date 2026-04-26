Claudia Sheinbaum inaugura tren Felipe Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México,

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este domingo el, en su ramal-AIFA. El tren partirá a las 10:00 de la mañana con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.Los, entre reporteros y camarógrafos, yauno de losque fueron destinados por el gobierno federal para el proyecto ferroviario.Losdelcuentan con lasobre las estaciones por las que transitará para llegar a la terminal aeroportuaria, partiendo de, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hasta llegar al municipio de Zumpango, en el Estado de México.En los alrededores de la estaciónya fueron habilitadas laslas tarjetas, mismas que podrán ser las de Movilidad Integrada.El tren utilizará las vías ya existentes del ramal-Cuautitlán, cruzando por las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería. Y a partir de ahí comienza el ramal Lechería-AIFA, avanzando por las estaciones Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y la terminal de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.Elserá de aproximadamente, desdehasta el AIFA y el nuevo ramal es de 23 kilómetros de doble vía electrificada, cuya puesta en marcha oficial es a partir de este domingo 26 de abril.-----¿Cuánto costará el viaje deal AIFA?informó que elserá de 45 pesos como promoción por la inauguración del nuevo, para el trayecto completo; y de 11.50 pesos por trayectos cortos.